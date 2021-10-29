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Пятница, 29 октября, 2021
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Задержанный за похищение 14-летней девочки неоднократно судим, в том числе за изнасилование

7info

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Задержанный за похищение 14-летней девочки в Ряжске мужчина неоднократно судим, в том числе за изнасилование. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

Днём 26 октября в Ряжске неизвестный затолкал 14-летнюю девочку в багажник автомобиля и повёз за город. Ребёнку удалось выбраться в салон и сбежать из машины.

После случившегося следователи возбудили уголовное дело по п. п. «в», «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ. По подозрению в похищении несовершеннолетней задержан житель Скопинского района, 1979 года рождения.

Следственные действия продолжаются.

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