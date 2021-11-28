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Воскресенье, 28 ноября, 2021
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Задержанный за пьяную езду кировский чиновник продолжит работать в мэрии

Александр Ильин

Начальник благоустройства Кирова Павел Луппов, которого летом этого задержали за вождение в нетрезвом виде, продолжит работать в администрации города, сообщают местные СМИ Gorodkirov.ru и Kirov.ru

Напомним, в ночь с 31 июля на 1 августа автомобиль Луппова едва не протаранил экипаж ДПС. При задержании от чиновника пахло алкоголем, однако проходить освидетельствование он отказался, заявив, что последний раз употреблял спиртное на застолье день назад. 

Тогда в мэрии Кирова заявили, что кадровое решение будет принято после вердикта суда. Вскоре удалось узнать, что госслужащий продолжит работать в мэрии. 

Отмечается, что на сайте администрации он по-прежнему значится как начальник благоустройства. 

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