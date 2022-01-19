Задержан приезжий, пытавшийся изнасиловать двух москвичек

В Москве 21-летнего приезжего молодого человека задержали за попытки изнасилования. Подробности сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

Парня подозревают в нападении на двух женщин. В обоих случаях он следил за нимит от метро. За 43-летней дамой задержанный шёл от станции метро «Новые Черемушки» до дома на улице Гарибальди. Во дворе он попросил показать дорогу с помощью навигатора. Когда москвичка достала телефон, незнакомец схватил ее и попытался затащить за гаражи, принуждая заняться сексом.

Женщине удалось криком привлечь внимание прохожих, насильник сбежал.

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По похожему сценарию произошло нападение на 23-летнеюю девушку. От станции метро «Калужская» он шёл за ней до дома, предложил познакомиться. Девушка ответила отказом и побежала, но злоумышленник догнал ее, схватил и совершил аналогичные действия, как и в первом случае. Потерпевшей удалось вырваться и забежать домой.

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого на Одесской улице. Расследование продолжается.