Стражи порядка задержали 21-летнего полицейского, замешанного в секс-скандале в Подмосковье, сообщил МК.

Ранее сообщалось, что над девушкой, вероятно, надругались черенком швабры и парогенератором двое молодых человек, один из которых — сотрудник полиции.

Выяснилось, что на момент оргии задержанный работал водителем хозгруппы кинологического центра УВД Северо-Западного округа. Младшего сержанта уволили из органов. Обвинение мужчине пока не предъявлено. Второго участника оргии, 20-летнего безработного, арестовали.

Инцидент произошел в ночь на 15 декабря. По предварительной версии, потерпевшая встречалась с двумя друзьями в квартире на Ферганском проезде, где те подвергли ее сексуальным пыткам.

Девушку госпитализировали в тяжелом состоянии, у нее диагностированы разрывы влагалища и селезенки, также имеются ожоги.