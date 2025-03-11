Заболеваемость ОРВИ выросла на 18% за неделю в Рязанской области. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Рязанской области.

За неделю с 3 марта по 9 марта 2025 года было выявлено 9631 случаев заболевания ОРВИ. Это на 17,7% больше, чем за предыдущую неделю.

По данным лабораторного мониторинга, в структуре циркулирующих вирусов выявлялись вирусы гриппа и вирусы негриппозной этиологии.

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В этот же период зарегистрировано 24 случая заболевания COVID-19. Это ниже предыдущей недели на 11,1%.