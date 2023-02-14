Вторник, 14 февраля, 2023
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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Рязанской области выросла на 6,7%

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Изображение flockine с сайта Pixabay

Роспотребнадзор по Рязанской области информирует о том, что в течение прошедшей недели 2023 года было зарегистрировано 8695 случаев заболевания острыми респираторными инфекциями и гриппом. Показатель заболеваемости составил 80,1 на 10 тыс. населения, что на 6,7% выше предыдущей недели. Доля детского населения в структуре заболевших составила 57,0%.

Лабораторный мониторинг показал, что в структуре циркулирующих респираторных вирусов на вирусы гриппа приходится 34,9% положительных находок. В почти 90% случаев заболевания гриппом выявляются вирусы гриппа B. РС-вирусы и аденовирусы являются наиболее распространенными вирусами негриппозной этиологии.

Грипп может заразить людей любого возраста. Источником инфекции может стать больной человек с явной или стертой формой болезни, который заражает других с первых часов заболевания и до 3-5 суток болезни.

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