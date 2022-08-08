За выходные в Рязанской области пресекли 3 миграционных преступления

Жители региона фиктивно поставили на учёт 4 граждан Узбекистана. Преступления выявлены в городе Рыбном и в областном центре.

В Рыбном 51-летний местный житель фиктивно поставил на учёт в своей квартире двух граждан 29 и 30 лет. В Рязани на Касимовском шоссе 44-летняя рязанка организовала в своей квартире фиктивную постановку на учёт 46-летнего гражданина Узбекистана. А на улице Пугачёва полицейские выявили и пресекли аналогичное преступление: 43-летний местный житель фиктивно поставил на учёт в своём доме гражданку Узбекистана 41 года.

В отношении нарушителей возбуждены уголовные дела, им грозят серьёзные штрафы. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Управления ФСБ и МВД по Рязанской области напоминают гражданам, что подобные действия способствуют сокрытию подозреваемых в совершении преступлений, скрывающихся от розыска или готовящихся к совершению преступления.

В ведомствах просят всех, кто располагает сведениями об адресах незаконного проживания иностранцев или фиктивной регистрации мигрантов, обращаться в полицию по телефону 02, 102/112 для мобильных операторов связи или в Управление ФСБ России по Рязанской области по телефонам 25-52-97 и 51-38-18.