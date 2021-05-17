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Понедельник, 17 мая, 2021
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За выходные полицейские изъяли свыше 57 литров незаконного алкоголя

Елена Лобанова
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За прошедшие выходные, 15 и 16 мая, в Рязанской области изъяли свыше 57 литров незаконного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

Полицейские провели рейды, направленные на пресечение нарушений в сфере розничного оборота спиртного. Сотрудники выявили восемь несоблюдений правил продажи алкоголя. 

— Спиртное изъяли в Рязани, Спасске-Рязанском и Сараевском районе. В областном центре полицейские нашли нарушения в кафе на улице Советской Армии. Оттуда изъяли 15 литров алкоголя. Не соблюдали правила и в магазине на улице Молодцова в Рязани, а также в селе Алексеевка Сараевского района, — рассказали в УМВД. 

В Спасске-Рязанском местные жители продавали алкоголь из своего жилища. Такие же нарушения выявили и на улицах Качевская, Тимакова, проезде Декабристов в Рязани. 

Нарушителям грозят штрафы. Рейдовые и проверочные мероприятия продолжаются.

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