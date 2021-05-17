За выходные полицейские изъяли свыше 57 литров незаконного алкоголя

За прошедшие выходные, 15 и 16 мая, в Рязанской области изъяли свыше 57 литров незаконного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Полицейские провели рейды, направленные на пресечение нарушений в сфере розничного оборота спиртного. Сотрудники выявили восемь несоблюдений правил продажи алкоголя.
В Спасске-Рязанском местные жители продавали алкоголь из своего жилища. Такие же нарушения выявили и на улицах Качевская, Тимакова, проезде Декабристов в Рязани.
Нарушителям грозят штрафы. Рейдовые и проверочные мероприятия продолжаются.