За сутки в Рязанской области длина кромки активного горения сократилась в два раза

Вице-премьер — глава аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко провёл заседание правительственной комиссии по борьбе с лесными пожарами. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

На сайте кабмина сообщается о том, что тушение пожаров в Рязанской области идёт по плану, за сутки длина кромки активного горения сократилась в два раза.

Остановить огонь удалось благодаря вспаханной по периметру очага защитной полосе. Пламя за её пределы не перешло, новых лесных пожаров не зарегистрировано.

Останавливают огонь с помощью встречного отжига, из-за этого общая площадь, пройденная огнём, запланировано увеличилась и составила 17,4 тыс. га.