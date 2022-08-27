Суббота, 27 августа, 2022
7info

За сутки в Рязанской области длина кромки активного горения сократилась в два раза

Photo by form PxHere

Вице-премьер — глава аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко провёл заседание правительственной комиссии по борьбе с лесными пожарами. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

На сайте кабмина сообщается о том, что тушение пожаров в Рязанской области идёт по плану, за сутки длина кромки активного горения сократилась в два раза.

Остановить огонь удалось благодаря вспаханной по периметру очага защитной полосе. Пламя за её пределы не перешло, новых лесных пожаров не зарегистрировано.

Останавливают огонь с помощью встречного отжига, из-за этого общая площадь, пройденная огнём, запланировано увеличилась и составила 17,4 тыс. га.

Предыдущая статьяМЧС выпустило экстренное метеопредупреждение для рязанцев
spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2022. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7