За сутки в Рязани изъяли 645 литров нелегального алкоголя

В Рязани за сутки было изъято 645 литров алкоголя, который продавался незаконно. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

В четверг, 2 октября, сотрудники полиции провели ряд рейдов по проверке соблюдения правил продажи алкогольной продукции торговыми объектами. В Рязани и 13 районах области они проверили бары, кафе, магазины и торговые павильоны. В 16 из них были выявлены нарушения правил реализации алкоголя. Также были задержаны три частных лица, занимавшихся продажей спиртосодержащей продукции.

Из оборота было изъято 645 литров алкоголя, продававшегося в нарушение законодательства. В том числе были изъяты напитки с истёкшим сроком годности.

В кафе в Сасово стражи порядка изъяли 104 литра алкогольной продукции. В настоящее время проводится проверка.

В гараже 40-летнего жителя Скопина было обнаружено 110 литров алкоголя с признаками контрафакта.

По фактам выявленных нарушений возбуждены административные дела. Виновным грозят крупные штрафы.