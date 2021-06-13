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Воскресенье, 13 июня, 2021
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За прошлые сутки в Рязанской области от коронавируса умерло 4 человека

7info7
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Опергруппа Стопкоронавирус сообщает, что в Рязанской области  зафиксировано 4 летальных исхода. Информация  опубликована 12 июня.

На этот день в России было зафиксировано 399 человек, скончавшихся от коронавирусной инфекции.

А выздоровели 9 986 пациентов.

Сегодня в перечень областей, где люди умерли от коронавирусной инфекции Рязанская область не вошла.  С 12 на  13 июня 2021 года в России  ушло из жизни 357 человек.

С выздоровлением за сутки выписаны 9166 человек.

С начала пандемии летальный исход от коронавирусной инфекции случился у 126 430 больных.

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