За прошедшую неделю рязанские пожарные 417 раз тушили возгорания сухой травы

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С 9 апреля 2021 года резко возросло количество пожаров. Рязанские спасатели за неделю на сообщения о возгорании сухой травы выезжали 417 раз. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Сотрудники пожарно-спасательной службы уверяют, что сообщений о возгорании с каждым днем становится все больше и больше.
В МЧС просят рязанцев соблюдать ряд правил, чтобы уменьшить количество пожаров:
- Не жгите траву и не разводите в ней костры. Также не нужно оставлять огонь без присмотра.
- На отдых берите с собой топор, лопату и ведро. Перед уходом необходимо залить огонь водой из ближайшего водоема или засыпать землей.
- Не оставляйте детей без присмотра и проводите с ними разъяснительные беседы.
- Не разбрасывайте мусор, ведь битое стекло и непотушенные окурки наносят вред экологии и становятся причинами крупных пожаров.