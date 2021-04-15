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Четверг, 15 апреля, 2021
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За прошедшую неделю рязанские пожарные 417 раз тушили возгорания сухой травы

Елена Лобанова
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С 9 апреля 2021 года резко возросло количество пожаров. Рязанские спасатели за неделю на сообщения о возгорании сухой травы выезжали 417 раз. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС. 

Сотрудники пожарно-спасательной службы уверяют, что сообщений о возгорании с каждым днем становится все больше и больше. 

— Если 13 апреля о возгорании сухой травы сообщали 69 раз, то 14 апреля — уже 123 раза. Основная причина большинства пожаров — человеческая халатность. Оставленные без присмотра костры, брошенные спички и окурки часто приводят к печальным последствиям, — напомнили пожарные. 

В МЧС просят рязанцев соблюдать ряд правил, чтобы уменьшить количество пожаров: 

  • Не жгите траву и не разводите в ней костры. Также не нужно оставлять огонь без присмотра. 
  • На отдых берите с собой топор, лопату и ведро. Перед уходом необходимо  залить огонь водой из ближайшего водоема или засыпать землей. 
  • Не оставляйте детей без присмотра и проводите с ними разъяснительные беседы. 
  • Не разбрасывайте мусор, ведь битое стекло и непотушенные окурки наносят вред экологии и становятся причинами крупных пожаров.

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