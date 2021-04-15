За прошедшую неделю рязанские пожарные 417 раз тушили возгорания сухой травы

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С 9 апреля 2021 года резко возросло количество пожаров. Рязанские спасатели за неделю на сообщения о возгорании сухой травы выезжали 417 раз. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Сотрудники пожарно-спасательной службы уверяют, что сообщений о возгорании с каждым днем становится все больше и больше.

— Если 13 апреля о возгорании сухой травы сообщали 69 раз, то 14 апреля — уже 123 раза. Основная причина большинства пожаров — человеческая халатность. Оставленные без присмотра костры, брошенные спички и окурки часто приводят к печальным последствиям, — напомнили пожарные.

В МЧС просят рязанцев соблюдать ряд правил, чтобы уменьшить количество пожаров: