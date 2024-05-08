За последние двое суток в Рязани выпала месячная норма осадков. Об этом сообщает Гидромецентр.
За 6 и 7 мая в городе выпало осадков 34 мм, ⅔. Большая часть пришлась на 7 мая.
Ранее синоптики предупреждали рязанцев о надвигающемся вихре «Гулла».
За последние двое суток в Рязани выпала месячная норма осадков. Об этом сообщает Гидромецентр.
За 6 и 7 мая в городе выпало осадков 34 мм, ⅔. Большая часть пришлась на 7 мая.
Ранее синоптики предупреждали рязанцев о надвигающемся вихре «Гулла».
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