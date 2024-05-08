За последние двое суток в Рязани выпала месячная норма осадков. Об этом сообщает Гидромецентр.

За 6 и 7 мая в городе выпало осадков 34 мм, ⅔. Большая часть пришлась на 7 мая.

Ранее синоптики предупреждали рязанцев о надвигающемся вихре «Гулла».