Среда, 8 мая, 2024

За последние двое суток в Рязани выпала месячная норма осадков

Автор: Кристина Аманн

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Фото из Instagram-аккаунта @evgeniy518

За последние двое суток в Рязани выпала месячная норма осадков. Об этом сообщает Гидромецентр.

За 6 и 7 мая в городе выпало осадков 34 мм, ⅔. Большая часть пришлась на 7 мая.

Ранее синоптики предупреждали рязанцев о надвигающемся вихре «Гулла».

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