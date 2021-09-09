Брат с сестрой подожгли автомобиль с ребёнком внутри

Брата и сестру, жителей Иркутска, объявили в федеральный розыск после того, как они подожгли машину, в которой находилась 6-летняя девочка. Об этом пишет КП.

Инцидент произошёл 7 сентября. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как к машине иркутянки, матери девочки, подъезжает Nissan Qashqai, из которого выходит один из подозреваемых.

«Он облил легковоспламеняющейся жидкостью припаркованную «Мазду 6», в салоне которой находилась 6-летняя девочка. После чего поджег транспортное средство и скрылся с места происшествия» — передаёт СУ СК по Иркутской области.

Девочка, увидев огонь, успела быстро выбежать из машины. К этому времени пришла её мама, которая была в детском саду вместе с сыном, и успела погасить пламя.

Виновникам грозит до 11 лет лишения свободы по статье о покушении на убийство малолетней.