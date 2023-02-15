За неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в Рязанской области выросла на 6,7%

На прошлой неделе в Рязанской области зафиксировано 8695 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Показатель заболеваемости – 80,1 на 10 тысяч населения. Это выше, чем неделей ранее, на 6,7%, – информирует региональное Управление Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что доля детского населения в структуре заболевших – 57%.

Вирусы гриппа в структуре циркулирующих респираторных вирусов занимают 34,9%. Почти 90% случаев гриппа вызваны вирусом гриппа В. Из респираторных вирусов негриппозной этиологии лидируют РС-вирусы и аденовирусы.