Среда, 15 февраля, 2023
Татьяна Проводина

За неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в Рязанской области выросла на 6,7%

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Изображение от Freepik

На прошлой неделе в Рязанской области зафиксировано 8695 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Показатель заболеваемости – 80,1 на 10 тысяч населения. Это выше, чем неделей ранее, на 6,7%, – информирует региональное Управление Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что доля детского населения в структуре заболевших – 57%.

Вирусы гриппа в структуре циркулирующих респираторных вирусов занимают 34,9%. Почти 90% случаев гриппа вызваны вирусом гриппа В. Из респираторных вирусов негриппозной этиологии лидируют РС-вирусы и аденовирусы.

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