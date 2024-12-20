За нарушение административного законодательства в 2024 году сотрудники Росгвардии задержали более 8 тысяч рязанцев

В Рязани подвели итоги служебно-боевой деятельности регионального Управлении Росгвардии за 2024 год. В совещании приняли участие руководители структурных подразделений и служб, личный состав территориального органа.

Открывая совещание, начальник регионального Управления генерал-майор полиции Виктор Лачев поблагодарил сотрудников и военнослужащих Управления за качественное и эффективное выполнение поставленных задач, в том числе в ходе специальной военной операции.

С начала года сотрудники ОМОН и СОБР за различные правонарушения задержали свыше 1300 человек, в том числе более 400 по подозрению в совершении преступлений различной степени тяжести. Из незаконного оборота изъято 26 единиц оружия, порядка 1000 боеприпасов и более 240 кг наркотических веществ. В рамках рейдовых мероприятий в акватории Оки задержано 46 нарушителей законодательства.

Надежную охрану особо важных и режимных объектов, а также имущества физических и юридических лиц обеспечили подразделения вневедомственной охраны. В настоящее время в Рязанской области под охраной Росгвардии находится более 6,5 тысяч объектов и свыше 2,6 тысяч мест проживания и хранения имущества граждан, а также порядка 100 транспортных средств.

В уходящем году сотрудники вневедомственной охраны совершили более 3 тысяч выездов по сигналу «тревога» на охраняемые объекты, пресекли свыше 200 правонарушений, совершенных в отношении охраняемого имущества. Краж не допущено. Наряды вневедомственной охраны задержали 74 гражданина, подозреваемых в совершении преступлений, и 51 человека, находящегося в федеральном розыске. За нарушение административного законодательства задержано свыше 8 тысяч граждан.

Подразделениями лицензионно-разрешительной работы обработано более 20 тысяч заявлений на оказание государственных услуг. С начала года подразделения лицензионно-разрешительной работы провели более 6,6 тысяч проверок условий сохранности оружия у граждан, более 700 проверок объектов, охраняемых частными охранными организациями. Также за отчетный период аннулировано более 800 различных разрешений, лицензий и удостоверений частного охранника, изъято порядка 1500 единиц огнестрельного оружия и более 2000 патронов различного калибра. Добровольно сдано 7 единиц оружия.

В завершение руководитель регионального Управления Росгвардии генерал-майор Виктор Лачев определил служебные задачи на 2025 год. Отличившимся сотрудникам и военнослужащим вручили ведомственные награды, погоны к очередным воинским и специальным званиям, а также благодарности.