За 9 месяцев в Рязанской области построено 52 дома, 5765 квартир

В январе–сентябре 2024 года в Рязанской области построено 5765 квартир, общая площадь которых составила 478,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в Рязаньстат.

46,5% общего объема жилья введено в городской местности, 53,5% — в сельской.

За 9 месяцев 2024 года возведено 52 многоквартирных дома. Населением за счет собственных и заемных средств построено 2105 домов общей площадью 298,9 тыс. кв. метров, на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства, — 314 домов общей площадью 25,6 тыс. кв. метров.

Доля индивидуального домостроения в общем вводе жилых домов составила 62,5%, что на 1,6% больше уровня января-сентября 2023 года.

В муниципальном разрезе наибольший ввод жилья в городе Рязани — 168 тыс. кв. метров, Рязанском районе — 156,6 тыс. кв. метров, а также Рыбновском районе — 28,9 тыс. кв. метров, Спасском районе — 14,6 тыс. кв. метров.