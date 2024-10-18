Пятница, 18 октября, 2024
На главнуюНовости Рязани и области

За 9 месяцев в Рязанской области построено 52 дома, 5765 квартир

Дата публикации

Алексей Самохин

В январе–сентябре 2024 года в Рязанской области построено 5765 квартир, общая площадь которых составила 478,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в Рязаньстат.

46,5% общего объема жилья введено в городской местности, 53,5% — в сельской.

За 9 месяцев 2024 года возведено 52 многоквартирных дома. Населением за счет собственных и заемных средств построено 2105 домов общей площадью 298,9 тыс. кв. метров, на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства, — 314 домов общей площадью 25,6 тыс. кв. метров.

Доля индивидуального домостроения в общем вводе жилых домов составила 62,5%, что на 1,6% больше уровня января-сентября 2023 года.

В муниципальном разрезе наибольший ввод жилья в городе Рязани — 168 тыс. кв. метров, Рязанском районе — 156,6 тыс. кв. метров, а также Рыбновском районе — 28,9 тыс. кв. метров, Спасском районе — 14,6 тыс. кв. метров.

Новости рубрики
Новости Рязани и области

Рязанцы делятся в соцсетях фотографиями грибов необычной формы

На снимках видно, какие забавные форм иногда принимают грибы.
Новости Рязани и области

В Сасовском округе ввели карантин по повилике

Растение трудно выводится и наносит большой вред флоре и фауне.
Новости Рязани и области

В подвале на улице Лермонтова мужчина заживо сварился в кипятке

Личность погибшего предстоит установить.
Новости Рязани и области

Серьёзное ДТП на Солотчинском шоссе: столкновение легковушки и фургона

По словам очевидца, столкновение произошло в районе Шумаши на полосе движения в сторону Рязани.