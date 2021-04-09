Родители рязанских спортсменов прокомментировали случай на матче по бадминтону

С 3 по 4 апреля в Рязани прошёл дружественный матч по бадминтону между юношескими командами Тверской и Рязанской области. После соревнований участники из соседнего региона пожаловались на организацию и итоги соревнований. Представители родительского комитета рязанской команды, родители рязанских спортсменов прокомментировали сложившуюся ситуацию в беседе с корреспондентом РИА «7 новостей».

– Атмосфера на матче была очень дружелюбной, ребята были настроены позитивно. В первую очередь, мы устроили мачт, чтобы дети набрались соревновательного опыта, почувствовали себя единой командной, познакомились со спортсменами из другого региона, – рассказала одна из родительниц.

Она также подчеркнула, что соревнования не носили официальный характер, поэтому оценивать ряд организационных моментов не было смысла.

– Если они хотят настоящих соревнований, то могут приехать на официальный чемпионат. Если им не хватало каких-то судейских карточек или электронных табло. Наш матч носил чисто дружественный характер, – отметила представитель родительского комитета.

Рязанцы долгое время готовились к встрече с гостями из Твери, обменялись вымпелами городов, сувенирной продукцией. Они планировали провести экскурсию для гостей, но в итоге все пришлось отменить, поскольку тверская команда приехала в Рязань с опозданием на 4 часа. Естественно, рязанцы вошли в положение и отложили начало турнира, но уже ни о какой поездке по городу не могло быть и речи: дети устали. Поэтому было решено поскорее начать соревнования, чтобы спортсмены успели побольше поиграть – в этом и была главная цель визита.

При этом поведение гостей из Тверской области рязанку поразило. Она постоянно находилась в зале во время матча и рассказала о том, что к ней неоднократно подходили ребята и с недоумением спрашивали, почему другие спортсмены странно себя ведут – обзываются, нарушают правила, топают и шумят, отвлекают от игры. Рязанцы были очень расстроены таким поведением со стороны соперников. Представитель родительского комитета посоветовала ребятам не обращать внимания, сохранять спортивное поведение и ни в коем случае не расстраиваться.

Ситуация с запертой в туалете девочкой рязанку удивила, ведь двери в кабинах в Физкультурно-оздоровительном комплексе «Капитан» закрываются только изнутри.

– Такого чисто физически не могло произойти. Не думаю, что маленькие дети могли удерживать кого-то за закрытой дверью долгое время, – рассказала рязанка.

Родители тверских спортсменов пожаловались, что счёт новичков также вошёл в зачёт. Рязанка отметила, что среди рязанской команды тоже были спортсмены, которые только начали заниматься бадминтоном. На матче новички смогли получить уже на начальном этапе бесценный игровой опыт, а также проверить свою стрессоустойчивость.

Стоит отметить, что некоторые рязанские спортсмены всё-таки не сдержали слёз. Самые младшие не смогли справиться с волнением, поведением членов тверской команды или смириться с поражением. Тренеры подходили и успокаивали детей, особенно в момент награждения.

– Проигрыш – это не конец. И наши тренеры старались спокойно объяснить это юным спортсменам, – рассказала рязанка. – Я присутствовала и на награждении. Естественно маленькие дети не готовы к проигрышам, но это матч, где всегда есть победители и проигравшие. И в этот момент ребят всегда старались успокоить и объяснить, что это всего лишь игра. Отмечу, что наши ребята держались очень хорошо.

Соревнования завершись победой команды гостей с общим счётом 2:1 в пользу Тверской команды. Теперь не только родители, но и дети не могут понять, как же так вышло, что изначально дружественный матч буквально превратился в войну в СМИ.