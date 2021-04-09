Родители рязанских спортсменов прокомментировали случай на матче по бадминтону

С 3 по 4 апреля в Рязани прошёл дружественный матч по бадминтону между юношескими командами Тверской и Рязанской области. После соревнований участники из соседнего региона пожаловались на организацию и итоги соревнований. Представители родительского комитета рязанской команды, родители рязанских спортсменов прокомментировали сложившуюся ситуацию в беседе с корреспондентом РИА «7 новостей».
Она также подчеркнула, что соревнования не носили официальный характер, поэтому оценивать ряд организационных моментов не было смысла.
Рязанцы долгое время готовились к встрече с гостями из Твери, обменялись вымпелами городов, сувенирной продукцией. Они планировали провести экскурсию для гостей, но в итоге все пришлось отменить, поскольку тверская команда приехала в Рязань с опозданием на 4 часа. Естественно, рязанцы вошли в положение и отложили начало турнира, но уже ни о какой поездке по городу не могло быть и речи: дети устали. Поэтому было решено поскорее начать соревнования, чтобы спортсмены успели побольше поиграть – в этом и была главная цель визита.
При этом поведение гостей из Тверской области рязанку поразило. Она постоянно находилась в зале во время матча и рассказала о том, что к ней неоднократно подходили ребята и с недоумением спрашивали, почему другие спортсмены странно себя ведут – обзываются, нарушают правила, топают и шумят, отвлекают от игры. Рязанцы были очень расстроены таким поведением со стороны соперников. Представитель родительского комитета посоветовала ребятам не обращать внимания, сохранять спортивное поведение и ни в коем случае не расстраиваться.
Ситуация с запертой в туалете девочкой рязанку удивила, ведь двери в кабинах в Физкультурно-оздоровительном комплексе «Капитан» закрываются только изнутри.
Родители тверских спортсменов пожаловались, что счёт новичков также вошёл в зачёт. Рязанка отметила, что среди рязанской команды тоже были спортсмены, которые только начали заниматься бадминтоном. На матче новички смогли получить уже на начальном этапе бесценный игровой опыт, а также проверить свою стрессоустойчивость.
Стоит отметить, что некоторые рязанские спортсмены всё-таки не сдержали слёз. Самые младшие не смогли справиться с волнением, поведением членов тверской команды или смириться с поражением. Тренеры подходили и успокаивали детей, особенно в момент награждения.
Соревнования завершись победой команды гостей с общим счётом 2:1 в пользу Тверской команды. Теперь не только родители, но и дети не могут понять, как же так вышло, что изначально дружественный матч буквально превратился в войну в СМИ.