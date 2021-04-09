Тверские СМИ: Юную спортсменку заперли в рязанском туалете, чтобы она не вышла на матч

Матч между юношескими командами Тверской и Рязанской области по бадминтону прошёл в Физкультурно-оздоровительном комплексе «Капитан» с 3 по 4 апреля. Юные спортсмены трёх возрастных групп соревновались в одиночном, парном и смешанном разрядах.

Тверская команда осталась недовольна организацией и итогами соревнований. Родители спортсменов рассказали порталу Tverisport.ru, что юную бадминтонистку из Твери заперли в туалете, чтобы она не смогла выйти на игру.

– Нашу ученицу Аню Пшенко перед матчем заперли в туалете, и держали дверь, сильно напугав девочку, и рассчитывая поставить ей поражение за неявку на игру. Апелляция к судейской коллегии по этому инциденту ничего не дала, хотя виновница этого случая нашлась легко, – рассказали о случившемся родители тверских спортсменов.

Родители тверских спортсменов отметили, что рязанские судьи нечестно присуждали баллы, не реагировали на неточности в судействе.

Также в Рязань приехали несколько начинающих спортсменов, чтобы сразиться «вне зачета». Гости из Твери пожаловались, что оценки в итоге пошли в зачёт, из-за чего команда из Рязани получила лишние очки. Ещё одна жалоба касалась нецензурной лексики, которая звучала на спортивной площадке.

К слову, с общим счётом 2-1 выиграла команда гостей из Твери. Результат соревнований опубликовали на сайте ФОК «Капитан»: