Тверские СМИ: Юную спортсменку заперли в рязанском туалете, чтобы она не вышла на матч

Матч между юношескими командами Тверской и Рязанской области по бадминтону прошёл в Физкультурно-оздоровительном комплексе «Капитан» с 3 по 4 апреля. Юные спортсмены трёх возрастных групп соревновались в одиночном, парном и смешанном разрядах.
Тверская команда осталась недовольна организацией и итогами соревнований. Родители спортсменов рассказали порталу Tverisport.ru, что юную бадминтонистку из Твери заперли в туалете, чтобы она не смогла выйти на игру.
Родители тверских спортсменов отметили, что рязанские судьи нечестно присуждали баллы, не реагировали на неточности в судействе.
Также в Рязань приехали несколько начинающих спортсменов, чтобы сразиться «вне зачета». Гости из Твери пожаловались, что оценки в итоге пошли в зачёт, из-за чего команда из Рязани получила лишние очки. Ещё одна жалоба касалась нецензурной лексики, которая звучала на спортивной площадке.
К слову, с общим счётом 2-1 выиграла команда гостей из Твери. Результат соревнований опубликовали на сайте ФОК «Капитан»:
- Мальчики и девочки до 11 лет (2012-2011 г.р.) – 8-13, победа гостей
- Мальчики и девочки до 13 лет (2010-2009 г.р.) – 3-13, победа гостей
- Мальчики и девочки до 15 лет (2008-2007 г.р.) – 10-5, победа рязанской команды, хозяев площадки