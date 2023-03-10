11 марта православные христиане вспоминают архиепископа Порфирия Газского. В народном календаре этот день носит несколько названий: Порфирий Поздний, Порфирий Птичий, Птичий день.

Что нельзя и нужно делать в этот праздник? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 11 марта

Считается, что Порфирьев день приносит весну. Но она пока что слаба и ненадёжна, так что ночью вполне могут ударить морозы или пойти снег.

Сегодня нельзя использовать нецензурную брань, клевету и сплетни. В противном случае можно нарваться на большие неприятности.

Не рекомендуется злоупотреблять едой. Можно навлечь на себя болезни пищеварительной системы.

Не рекомендуется показывать незнакомым людям украшения, которые содержат различные камни. В день Порфирия все камни и минералы оказывают сильное влияние на человека, защищают от ненастья и придают силы.

В Птичий день не заводите новых знакомств. Иначе будут проблемы со здоровьем.

Сегодня прекрасный день для рыбалки. В этот праздник клюёт даже там, где обычно рыба на крючок с трудом берётся. А если сегодня рыбак угостит трёхцветного кота, то впредь его посетит крупная удача.

Народные приметы 11 марта

К доброму и плодородному лет дождь, прошедший 11 марта;

Выпавший на Порфирия снег растает нескоро;

Если воробьи сбиваются в стаи – погода будет солнечной и сухой.

Именины 11 марта отмечают Макар и Степан.

Сны, увиденные в ночь с 10 на 11 марта, могут сбыться на третий день. Они несут в себе ваше отражение. Если сопоставить вас во сне и вас в жизни, можно понять, насколько вы далеки от реализации желаемого.