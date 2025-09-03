XX Международный фестиваль «Рязанские смотрины» пройдет 12-18 сентября

С 12 по 18 сентября Рязань вновь станет негласной столицей сценического искусства. С подачи Рязанского областного театра кукол и при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и проекта «Восток+» горячо любимый жителями города фестиваль «Рязанские смотрины» состоится в двадцатый раз. И это не единственная важная дата – с момента проведения первых «Смотрин» в 1989 году, в которых, к слову, участвовало всего три театра, фестивалю стукнуло целых 36 лет! В честь этого рязанские и не только кукольники подготовили для нас, зрителей, много нового и интересного.

– «Рязанские смотрины» – один из главных культурных брендов нашего города, – отметила Министр культуры Рязанской области Елена Рохлина, что ещё раз подчеркивает, какой длинный и безусловно успешный путь проделал фестиваль.

В этом году в нём примут участие целых двадцать стран, включая Италию, Индию, Бразилию, Иран, Конго и Китай. Не менее разнообразна география участников из России – Рязань со своими творческими откровениями посетят театры Москвы, Владимира, Карелии, Алтайского края и не только. Как уже можно догадаться, нас ожидает невероятных масштабов и красоты культурный микс!

Также впервые в рамках «Смотрин» предусмотрена деловая программа, которая продлится целых два дня и станет площадкой для заключения соглашений о сотрудничестве в пределах Международного союза деятелей театров кукол UNIMA.

Наконец, грандиозным событием обещает стать открытие фестиваля! Помимо того, что мы сможем наконец увидеть обновленную территорию перед Кукольным театром и по совместительству четвёртую его сцену, публике будет представлен спектакль «Красная луна, чёрная комедия» за авторством участников международного проекта «Луна для всех одна».

Программа фестиваля:

12 сентября:

В 12:00 Индийские кукольники под эгидой Международного альянса стратегических проектов БРИКС (Индия). Возрастное ограничение 0+.

В 14:00 Индийские кукольники под эгидой Международного альянса стратегических проектов БРИКС (Индия). Возрастное ограничение 0+.

В 16:00 Индийские кукольники под эгидой Международного альянса стратегических проектов БРИКС (Индия). Возрастное ограничение 0+.

В 18:00 Театральный коллектив Центра защиты и сохранения традиций искусства играющих кукол из китайского города Пинъяо (Китай). Возрастное ограничение 0+.

В 19:00 «Удачи, Марк», Вологодский областной театр кукол. Возрастное ограничение 12+.

13 сентября:

В 10:00 «Русалочка», Театр кукол им. А.К. Брахмана. Возрастное ограничение 6+.

В 12:00 «Черная речка. Кукольная Дуэль», театр кукол «Петрушкина Слобода». Возрастное ограничение 12+.

В 12:00 «Русалочка», Театр кукол им. А.К. Брахмана. Возрастное ограничение 6+.

В 15:00 «Черная речка. Кукольная Дуэль», театр кукол «Петрушкина Слобода». Возрастное ограничение 12+.

В 17:30 «Черная речка. Кукольная Дуэль», театр кукол «Петрушкина Слобода». Возрастное ограничение 12+.

В 19:30 «Письма-самолетики», Союз Деятелей Театрального Искусства Кыргызстана и Государственный театр юных зрителей имени Бакен Кыдыкеевой (Кыргызстан). Возрастное ограничение 12+.

14 сентября:

В 10:00 «Волшебное колечко», Саратовский театр кукол. Возрастное ограничение 6+.

В 12:00 «Микрофон включен», Владимирский театр кукол. Возрастное ограничение 12+.

В 13:00 «Волшебное колечко», Саратовский театр кукол. Возрастное ограничение 6+.

В 14:30 «Микрофон включен», Владимирский театр кукол. Возрастное ограничение 12+.

В 14:30 «Farse Meneghine», театр «Teatro dei Burattini» (Италия). Возрастное ограничение 0+.

В 17:00 «Farse Meneghine», театр «Teatro dei Burattini» (Италия). Возрастное ограничение 0+.

В 18:00 Театр кукол Ругао (Китай). Возрастное ограничение 0+.

В 20:00 Театр кукол Ругао (Китай). Возрастное ограничение 0+.

15 сентября:

В 11:30 «Է», Театр «Вавилон» (Армения). Возрастное ограничение 12+.

В 13:00 «Снег в июле», Нижегородский государственный академический театр кукол. Возрастное ограничение 12+.

В 14:00 «Է», Театр «Вавилон» (Армения). Возрастное ограничение 12+.

В 14:00 «Река Потудань», Ханты-Мансийский театр кукол. Возрастное ограничение 16+.

В 17:00 Է», Театр «Вавилон» (Армения). Возрастное ограничение 12+.

В 17:00 «Река Потудань», Ханты-Мансийский театр кукол. Возрастное ограничение 16+.

В 19:00 «FOLGUEDOS DAS ALAGOAS», Театр кукол штата Алагоас (Бразилия). Возрастное ограничение 6+.

В 21:00 «FOLGUEDOS DAS ALAGOAS», Театр кукол штата Алагоас (Бразилия). Возрастное ограничение 6+.

16 сентября:

В 12:00 «Благодарный журавль», Северо-Казахстанский областной театр кукол (Казахстан). Возрастное ограничение 6+.

В 12:30 «Ashiq», Кукольных дел мастер Ходжат Зейнали (Иран). Возрастное ограничение 0+.

В 15:00 «Ashiq», Кукольных дел мастер Ходжат Зейнали (Иран). Возрастное ограничение 0+.

В 17:30 «Ashiq», Кукольных дел мастер Ходжат Зейнали (Иран). Возрастное ограничение 0+.

В 17:30 «Капитанская дочка», Маленький театр кукол. Возрастное ограничение 12+.

В 19:30 «Ali Qushchi», Cамаркандский областной театр кукол (Узбекистан). Возрастное ограничение 12+.

17 сентября:

В 12:00 «Баллада о маленьком буксире», Театр кукол «Гулливер». Возрастное ограничение 12+.

В 16:30 «Баллада о маленьком буксире», Театр кукол «Гулливер». Возрастное ограничение 12+.

В 17:00 «Играем Шекспира», Театр кукол им. С.В. Образцова. Возрастное ограничение 12+.

В 17:00 «КвинПикS», Театр кукол Карелии. Возрастное ограничение 12+.

В 20:00 «Играем Шекспира», Театр кукол им. С.В. Образцова. Возрастное ограничение 12+.

В 20:00 «КвинПикS», Театр кукол Карелии. Возрастное ограничение 12+.

18 сентября: