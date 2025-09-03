Среда, 3 сентября, 2025
17.8 C
Рязань
Культура и события

XX Международный фестиваль «Рязанские смотрины» пройдет 12-18 сентября

Анастасия Мериакри

С 12 по 18 сентября Рязань вновь станет негласной столицей сценического искусства. С подачи Рязанского областного театра кукол и при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и проекта «Восток+» горячо любимый жителями города фестиваль «Рязанские смотрины» состоится в двадцатый раз. И это не единственная важная дата – с момента проведения первых «Смотрин» в 1989 году, в которых, к слову, участвовало всего три театра, фестивалю стукнуло целых 36 лет! В честь этого рязанские и не только кукольники подготовили для нас, зрителей, много нового и интересного.

– «Рязанские смотрины» – один из главных культурных брендов нашего города, – отметила Министр культуры Рязанской области Елена Рохлина, что ещё раз подчеркивает, какой длинный и безусловно успешный путь проделал фестиваль.

В этом году в нём примут участие целых двадцать стран, включая Италию, Индию, Бразилию, Иран, Конго и Китай. Не менее разнообразна география участников из России – Рязань со своими творческими откровениями посетят театры Москвы, Владимира, Карелии, Алтайского края и не только. Как уже можно догадаться, нас ожидает невероятных масштабов и красоты культурный микс!

Также впервые в рамках «Смотрин» предусмотрена деловая программа, которая продлится целых два дня и станет площадкой для заключения соглашений о сотрудничестве в пределах Международного союза деятелей театров кукол UNIMA.

Наконец, грандиозным событием обещает стать открытие фестиваля! Помимо того, что мы сможем наконец увидеть обновленную территорию перед Кукольным театром и по совместительству четвёртую его сцену, публике будет представлен спектакль «Красная луна, чёрная комедия» за авторством участников международного проекта «Луна для всех одна».

Программа фестиваля:

12 сентября:

  • В 12:00 Индийские кукольники под эгидой Международного альянса стратегических проектов БРИКС (Индия). Возрастное ограничение 0+.
  • В 14:00 Индийские кукольники под эгидой Международного альянса стратегических проектов БРИКС (Индия). Возрастное ограничение 0+.
  • В 16:00 Индийские кукольники под эгидой Международного альянса стратегических проектов БРИКС (Индия). Возрастное ограничение 0+.
  • В 18:00 Театральный коллектив Центра защиты и сохранения традиций искусства играющих кукол из китайского города Пинъяо (Китай). Возрастное ограничение 0+.
  • В 19:00 «Удачи, Марк», Вологодский областной театр кукол. Возрастное ограничение 12+.

13 сентября:

  • В 10:00 «Русалочка», Театр кукол им. А.К. Брахмана. Возрастное ограничение 6+.
  • В 12:00 «Черная речка. Кукольная Дуэль», театр кукол «Петрушкина Слобода». Возрастное ограничение 12+.
  • В 12:00 «Русалочка», Театр кукол им. А.К. Брахмана. Возрастное ограничение 6+.
  • В 15:00 «Черная речка. Кукольная Дуэль», театр кукол «Петрушкина Слобода». Возрастное ограничение 12+.
  • В 17:30 «Черная речка. Кукольная Дуэль», театр кукол «Петрушкина Слобода». Возрастное ограничение 12+.
  • В 19:30 «Письма-самолетики», Союз Деятелей Театрального Искусства Кыргызстана и Государственный театр юных зрителей имени Бакен Кыдыкеевой (Кыргызстан). Возрастное ограничение 12+.

14 сентября:

  • В 10:00 «Волшебное колечко», Саратовский театр кукол. Возрастное ограничение 6+.
  • В 12:00 «Микрофон включен», Владимирский театр кукол. Возрастное ограничение 12+.
  • В 13:00 «Волшебное колечко», Саратовский театр кукол. Возрастное ограничение 6+.
  • В 14:30 «Микрофон включен», Владимирский театр кукол. Возрастное ограничение 12+.
  • В 14:30 «Farse Meneghine», театр «Teatro dei Burattini» (Италия). Возрастное ограничение 0+.
  • В 17:00 «Farse Meneghine», театр «Teatro dei Burattini» (Италия). Возрастное ограничение 0+.
  • В 18:00 Театр кукол Ругао (Китай). Возрастное ограничение 0+.
  • В 20:00 Театр кукол Ругао (Китай). Возрастное ограничение 0+.

15 сентября:

  • В 11:30 «Է», Театр «Вавилон» (Армения). Возрастное ограничение 12+.
  • В 13:00 «Снег в июле», Нижегородский государственный академический театр кукол. Возрастное ограничение 12+.
  • В 14:00 «Է», Театр «Вавилон» (Армения). Возрастное ограничение 12+.
  • В 14:00 «Река Потудань», Ханты-Мансийский театр кукол. Возрастное ограничение 16+.
  • В 17:00 Է», Театр «Вавилон» (Армения). Возрастное ограничение 12+.
  • В 17:00 «Река Потудань», Ханты-Мансийский театр кукол. Возрастное ограничение 16+.
  • В 19:00 «FOLGUEDOS DAS ALAGOAS», Театр кукол штата Алагоас (Бразилия). Возрастное ограничение 6+.
  • В 21:00 «FOLGUEDOS DAS ALAGOAS», Театр кукол штата Алагоас (Бразилия). Возрастное ограничение 6+.

16 сентября:

  • В 12:00 «Благодарный журавль», Северо-Казахстанский областной театр кукол (Казахстан). Возрастное ограничение 6+.
  • В 12:30 «Ashiq», Кукольных дел мастер Ходжат Зейнали (Иран). Возрастное ограничение 0+.
  • В 15:00 «Ashiq», Кукольных дел мастер Ходжат Зейнали (Иран). Возрастное ограничение 0+.
  • В 17:30 «Ashiq», Кукольных дел мастер Ходжат Зейнали (Иран). Возрастное ограничение 0+.
  • В 17:30 «Капитанская дочка», Маленький театр кукол. Возрастное ограничение 12+.
  • В 19:30 «Ali Qushchi», Cамаркандский областной театр кукол (Узбекистан). Возрастное ограничение 12+.

17 сентября:

  • В 12:00 «Баллада о маленьком буксире», Театр кукол «Гулливер». Возрастное ограничение 12+.
  • В 16:30 «Баллада о маленьком буксире», Театр кукол «Гулливер». Возрастное ограничение 12+.
  • В 17:00 «Играем Шекспира», Театр кукол им. С.В. Образцова. Возрастное ограничение 12+.
  • В 17:00 «КвинПикS», Театр кукол Карелии. Возрастное ограничение 12+.
  • В 20:00 «Играем Шекспира», Театр кукол им. С.В. Образцова. Возрастное ограничение 12+.
  • В 20:00 «КвинПикS», Театр кукол Карелии. Возрастное ограничение 12+.

18 сентября:

  • В 12:30 «Пиковая дама», Гродненский театр кукол (Беларусь). Возрастное ограничение 16+.
  • В 13:00 «Kuakidila kua Mukulalakaja», театр «Théâtre de Marconte» (Конго). Возрастное ограничение 6+.
  • В 15:00 «Пиковая дама», Гродненский театр кукол (Беларусь). Возрастное ограничение 16+.
  • В 17:30 «Пиковая дама», Гродненский театр кукол (Беларусь). Возрастное ограничение 16+.
XX Международный фестиваль «Рязанские смотрины» пройдет 12-18 сентября В этом году в нём примут участие целых двадцать стран, включая Италию, Индию, Бразилию, Иран, Конго и Китай.

Самые читаемые материалы

Экология, природа, животные

Срезать или выкручивать грибы: миколог поставила точку в давнем споре 

По словам ученой, можно смело срезать или выкручивать грибы — это никак не повредит грибнице, ведь все необходимые для размножения споры все равно останутся в почве.
Новости мира

«Пусти козла в огород»: Коц осудил выходку Алиева на саммите ШОС

Военный корреспондент Александр Коц осудил в телеграм-канале поступок президента...
Новости России

Три дня и точка: как новые правила по больничным изменят вашу жизнь

С 1 сентября в России вступают в силу новые правила, касающиеся больничных листов. Теперь получить пятый за полгода больничный можно будет лишь на три дня
Новости России

Российская ракета прилетела на украинский завод, «в котором было много военных»

Под удар попали серьёзные военные, не исключено, что из Европы.
Новости мира

На западе нашли виновного в срыве мирных планов Трампа

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, на которую многие возлагали большие надежды, пока не принесла ощутимых результатов по урегулированию конфликта на Украине.

Последние новости

Новости России

Опубликована карта грибных мест Московской области

Подмосковье богато различными видами грибов. В разных районах можно встретить как самые распространённые, так и более редкие.
Новости мира

Труп россиянина нашли в луже крови на фестивале Burning Man в Неваде

Погибшего звали Вадим Круглов. Несколько лет назад он переехал из России в США.
Религия

Baza: в Рязани мусульманину продали бургер с беконом в сети «Вкусно и точка»

Он понял это только после того, как сделал первый укус. Мужчина подал в суд и потребовал 500 тысяч рублей компенсации
Культура и события

Первый винный фестиваль «Вино на траве» пройдет в Рязани

Каждый участник получит подарок: винный бокал и удобную сумку-держатель.
Общество

Жители Рязанской области настроены на активное участие в предстоящих выборах

Рязанцы поделились мнением о предстоящих выборах.
Медицина

Рекордное количество детей родилось в Рязанском перинатальном центре в августе

Август 2025 года в Перинатальном центре стал рекордным по количеству родов и рожденных малышей.
Общество

Виталий Шувалов рассказал о работе над проектом «Окская стрелка» и как стал строителем

Со строительством Виталий Владимирович связан с юности. Его отец трудился в той же сфере, поэтому с подросткового возраста будущий главный инженер умеет работать руками.
Общество

Месячник безопасности «Уступи дорогу поездам!» проходит в Рязанской области

Во время профилактической акции будут организованы уроки безопасности в учебных заведениях, усилено распространение информации о правилах поведения на объектах железнодорожного транспорта