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Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых звёзд российского шоу-бизнеса

7info
Фото: @shnurovs

Журнал Forbes составил рейтинг звёзд российского шоу-бизнеса с самыми высокими доходами.

При составлении рейтинга были учтены гонорары артистов, музыкантов, телезвёзд и юмористов за период с 1 мая прошлого года до 30 апреля текущего.  Цифры назвали эксперты издания, основываясь на данных самих звёзд, на оценке независимых аналитиков, а также на информации о гастролях и рекламных контрактах. 

– Принимали во внимание только доходы, полученными артистами за счёт эксплуатации своего таланта, – говорится в статье на сайте журнала. 

Лидером рейтинга, как и в 2018 году, стал Сергей Шнуров. Его доходы вместе с группой «Ленинград» по оценкам экспертов составили 8,8 млн долларов. В среднем за концерт Шнуров зарабатывает по $150 тысяч. 

На втором месте рэпер Егор Крид, заработавший за год 6,9 млн долларов. Отметим, что ранее второе место в рейтинге занимал Филипп Киркоров, с которым Крид записал композицию «Цвет настроения синий». В новом списке Киркоров занимает 5-е место с доходом 6,6 млн долларов. 

На третьем месте в рейтинге звёзд от Forbes Дима Билан, доход которого составил $6,8 млн.

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