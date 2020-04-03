Жительница Башкирии скрыла беременность и убила ребенка

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26-летняя девушка задержана на территории Башкортостана. Ее подозревают в совершении убийства.

Как сообщает РЕН ТВ, местные сотрудники СКР полагают, что подозреваемая расправилась с новорожденным ребенком. Установлено, что жительница Татышлинского района скрыла беременность и родила ребенка, не прибегая к помощи близких и врачей. Затем она утопила младенца в бане.

Спустя некоторое время несостоявшаяся мать пришла в медучреждение и заявила, что ребенок умер по естественным причинам. Но была проведена экспертиза, с помощью которой специалисты выяснили, что ребенка погубили насильно. Теперь девушку ждет расследование.