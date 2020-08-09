Жители Челнов спасли от гибели щенков в гудроне

Жители Набережных Челнов (Татарстан) спасли от гибели двух щенков, которые попали в лужу гудрона и не могли выбраться. Момент чудесного спасения был заснят на видео и выложен в Сети.

При просмотре видео можно заметить, что собаки лежат в луже гудрона, прилипнув к асфальту. Как сообщили волонтеры, один щенок потерял много сил и не мог самостоятельно двигаться.

После спасения собак из гудрона волонтеры доставили их в ветклинику. Специалисты оказали помощь потерпевшим, сообщает Вечерняя Казань.