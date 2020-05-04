Житель Чувашии убил брата ударом в пах

Возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя деревне Кугеево в Чувашии, который расправился с родным братом. Об этом пишет газета «Московский Комсомолец».
Инцидент произошел вечером 1 мая. По предварительной версии, пьяный мужчина поругался с матерью, недовольной тем, что он не трудоустроен. В конфликт вступил 37-летний брат, желавший заступиться за женщину. В результате ссора разгорелась с новой силой, но уже между братьями.
Сообщается, что 31-летний родственник трижды ударил ножом оппонента в бок и в пах. В результате потерпевший скончался. Расследование продолжается.
Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram