Житель Чувашии убил брата ударом в пах

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Возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя деревне Кугеево в Чувашии, который расправился с родным братом. Об этом пишет газета «Московский Комсомолец».

Инцидент произошел вечером 1 мая. По предварительной версии, пьяный мужчина поругался с матерью, недовольной тем, что он не трудоустроен. В конфликт вступил 37-летний брат, желавший заступиться за женщину. В результате ссора разгорелась с новой силой, но уже между братьями.

Сообщается, что 31-летний родственник трижды ударил ножом оппонента в бок и в пах. В результате потерпевший скончался. Расследование продолжается.

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