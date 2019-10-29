Женщина родила спустя десять недель после того, как отошли воды

Жительница Великобритании родила мальчика через два с половиной месяца после того, как у нее отошли околоплодные воды. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Metro.

Женщину незамедлительно отвезли в больницу. Выяснилось, что произошёл преждевременный разрыв плодных оболочек. Врачи решили не торопиться с родами.

Роженицу убедили, что ничего страшного не произошло, и выписали из больницы через три дня при условии, что она будет дважды в неделю приезжать на осмотр.

На 35-й недели беременности на свет появился мальчик, которого родители назвали Арчи.