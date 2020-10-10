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Новости мираПроисшествия

Женщина родила дочь и полгода прятала ее в шкафу

Никита Брыкин

В Карпинске 37-летняя местная жительница полгода держала в шкафу свою новорожденную дочь. Об этом пишет портал «E1.ru».

По словам знакомой, женщина родила ребенка и сказала всем, что ребенок умер. У нее уже есть двое детей: 13-летний мальчик и 3-летняя дочка.

«Девочка в садике говорила, что у них есть кукла, «как живая, зовут Полина». Но никто внимания не обращал: думали, девочка маленькая, фантазирует, — рассказала знакомая.

Несколько дней назад к матери пришли подруги и начали выпивать. Они услышали странные звуки, залезли в шкаф, а там ребенок лежит в сумке. Сейчас девочка лежит в больнице в тяжелом состоянии, а мать в психушке. Местные жители отметили, что двоих детей у женщины забрали в детский дом.

Возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка».

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