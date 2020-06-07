«Жажда стройки: в Химках засняли огромную очередь в «Леруа»

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Очевидец заснял огромную очередь на парковке одного из торговых центров. Информация об этом появилась в паблике «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» в соцсети ВКонтакте. Инцидент произошел в подмосковных Химках.

Длинная очередь, по словам авторам видео, шла из магазина «Леруа Мерлен». При просмотре можно заметить, что большая толпа людей образовала очередь длиной почти во всю подземную парковку.

Автор ролика озаглавил удивительное видео очень забавно. Он отметил, что у людей «жажда стройки».