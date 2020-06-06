Жители Башкирии поймали «чупакабру»

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В Башкирии местные жители поймали неизвестного зверя. «Чупакабра», как ее зовут сельчане, успела распотрошить несколько подворий.

Животное отличается наличием огромных клыков, красных глаз. Отмечается, что «чупакабра» очень агрессивна.

Как пишут Вести Башкортостан, чудовище пришло в населенный пункт Кузеево в Буздякском районе. Зверь проник в курятник и стал потрошить кур. В это время его и поймали. Что было дальше, не сообщается.

Ранее мы писали, что Мужчину с презервативами на руках заметили в столичном метро

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