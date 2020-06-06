Житель Орла убил соседка отверткой и расчленил труп

-

Проживающий в Орле мужчина убил соседа и расчленил его тело. Кроме того, убийца похитил имущество погибшего.

Преступление было совершено, когда двое мужчин пришли к соседу по даче. Они поконфликтовали. Один из гостей стал бить хозяина участка отверткой и забил до смерти. после этого преступник взял у жертвы денежные средства и имущество на 120 тысяч рублей. Затем мужчина вместе с другом вывез труп погибшего, расчленив его. Фрагменты тела были выброшены в колодец.

В итоге убийца проведет в тюрьме 18 лет. Дочери убитого компенсируют моральный вред в размере полутора миллионов рублей, пишет Орелtimes.