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Житель Орла убил соседка отверткой и расчленил труп

Алексей Агеев
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Проживающий в Орле мужчина убил соседа и расчленил его тело. Кроме того, убийца похитил имущество погибшего.

Преступление было совершено, когда двое мужчин пришли к соседу по даче. Они поконфликтовали. Один из гостей стал бить хозяина участка отверткой и забил до смерти. после этого преступник взял у жертвы денежные средства и имущество на 120 тысяч рублей. Затем мужчина вместе с другом вывез труп погибшего, расчленив его. Фрагменты тела были выброшены в колодец.

В итоге убийца проведет в тюрьме 18 лет. Дочери убитого компенсируют моральный вред в размере полутора миллионов рублей, пишет Орелtimes.

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