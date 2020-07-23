«Запретная любовь»: известного бодибилдера задержали за секс со школьницей

В Москве абсолютного чемпиона России по бодибилдингу, модель и звездного фитнес-тренера Александра Крупнова обвиняют в растлении школьницы. Его уже задержали, пишет телеканал РЕН ТВ.

Сообщатся, что 33-летний мужчина и 15-летняя девочка познакомились в социальных сетях. Они долго переписывались, после чего перешли в офлайн. Судя по материалам уголовного дела, как минимум два раза общение было очень близким.

О связи взрослого мужчины и школьницы узнала ее мама из переписки мессенджера. После этого сразу обратилась в полицию. Сейчас и мама, и девочка находятся у себя дома, отдыхают после долгого допроса, следственные действия завершились буквально несколько часов назад.

«Вы знаете, всю ночь она не спала, сейчас она спит, я не могу ее разбудить», – рассказала бабушка школьницы.

По данным телеканала, в обоих случаях никакого физического насилия не было. Когда в квартиру Крупнова на окраине Москвы приехали сотрудники полиции, открывать им мужчина не стал. Дверь пришлось вскрывать.

В ближайшее время Александру Крупнову должны избрать меру пресечения. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.