Захвативший заложников в банке в Москве требовал Ольгу Бузову

Газета «Московский Комсомолец» узнала подробности захвата заложников в отделении банка на Земляном валу в Москве.
Сообщается, что один из заложников вел прямую трансляцию в Инстаграме. Злоумышленник рассказать ему, что приехал из Петербурга для встречи с певицей Ольгой Бузовой и просил вызвать ее. При этом друзья заложника советовали ему ударить террориста по голове. Однако мужчина не стал этого делать.
«Рядом с ним рюкзак, там что-то лежит, палец на кнопке», – заявил заложник.
В результате штурма пострадавших нет. В настоящее время преступник нейтрализован.
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