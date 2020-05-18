Загадочная смерть настигла известного профессора под Костромой

Загадочная смерть настигла преподавателя московского государственного университета управления Юрия Мантурова. Расследование по данному факту начали в Костромской области, где и был найден труп профессора.
Мантурова начали искать 1 ноября 2019 года сразу в нескольких субъектах РФ. Именно в тот день он ушел из университета и пропал. Уточняется, что в тот вечер он купил во Владимире билет до Костромы. После этого следы мужчины пропали.
11 апреля 2020 года труп преподавателя обнаружили в реке Костроме, неподалеку от Сущево. В брюках мужчины нашли сумку с береговыми камнями. Следы насильственной смерти не найдены, однако уже возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает k1news.
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