Задержан директор реабилитационного центра, в котором незаконно удерживали пациентов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ, установлены факты похищения и незаконного лишения свободы граждан, обращавшихся за помощью в реабилитационный центр «Расцвет» (ст. 126 УК РФ, ч. 2 ст. 127 УК РФ).



Следователями регионального СК России задержан 33-летний генеральный директор АНО «Расцвет». По данным следствия, он организовал в арендуемом частном доме в пригороде города Владивостока реабилитационный центр для алко- и наркозависимых граждан и получал от них или их родственников плату за оказываемые услуги. При этом к клиентам центра применяли различные незаконные методы физического и морального воздействия, а также ограничивали свободу их передвижения.



В ходе обыска в здании центра сотрудниками правоохранительных органов обнаружены и освобождены 15 незаконно удерживаемых там лиц.



Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ и УМВД России по Приморскому краю.



В настоящее время по делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, иных лиц, причастных к его совершению, а также всего круга потерпевших. Расследование уголовного дела продолжается.

