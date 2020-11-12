Зачинщица смертельного конфликта в школьном чате спряталась от соседей

В Волгограде зачинщица конфликта в родительском чате, который стал причиной убийства отца-одиночки, уже несколько недель не появляется дома и скрывается от соседей. Об этом сообщает портал «V1.ru».

Отмечается, что с того дня, когда погиб Роман Гребенюк, Анна Мелконян и ее семья ни с кем не общалась. Так, закрыт гараж возле дома ее брата, а у входной двери в их квартиру скопилась стопка счетов и рекламных буклетов.

Напомним, что потерпевшего зверски избили в отделении банка. По предварительной версии, сестра подозреваемого Арсена Мелконяна попросила разобраться с мужчиной, который якобы оскорбил ее в чате.

После избиения с применением кастета Гребенюк впал в кому и вскоре скончался. Мелконяна заключили под стражу.

Видео — РЕН ТВ