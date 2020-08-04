«Я же отец»: пьяный петербуржец избил таксиста из-за детского кресла

В Петербурге произошел конфликт с участием таксиста и молодого отца. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ. Опубликовано видео с места событий.

Сообщается, что водитель такси не разрешил ему установить в салоне детское кресло. Таксист отметил, что мужчина не предупредил его, что будет с ребенком, ведь в таком случае обслуживание происходит по более дорогому тарифу. Вероятно, ушлый петербуржец хотел сэкономить и принес личное автокресло.

В итоге пьяный отец уступает таксисту. Однако перед тем, как покинуть салон авто, злоумышленник ударил водителя кулаком по лицу. По некоторым данным, потерпевший снял побои и уже написал заявление в полицию.