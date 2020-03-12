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Банк «Открытие» в Смоленске приступил к работе с эскроу-счетами

Банк «ФК Открытие» профинансирует строительство нового жилого микрорайона «Соловьиная роща» в Смоленске, возводимого АО «Специализированный застройщик «Ваш дом» по схеме с применением эскроу-счетов.

«Это наш первый в регионе проект с использованием счетов эскроу в сфере жилищного строительства. Мы планируем стать одним из опорных банков для региональных застройщиков. Наличие собственной инжиниринговой службы банка, льготные ставки кредитования по программе Минэкономразвития делают данные проекты более привлекательными для застройщиков. А для людей – это абсолютная уверенность в целевом использовании и сохранности средств дольщиков»», – отметила Ирина Кузьмина, управляющий банком «Открытие» в Смоленске.

Важным фактором развития ипотечного рынка в стране стало введение с 1 июля 2019 года финансирования строительства нового жилья через механизм эскроу-счетов. Использование эскроу-счетов для привлечения денежных средств участников долевого строительства является обязательным требованием 214-ФЗ для проектов жилищного строительства. Банк «Открытие» включен в список уполномоченных банков, имеющих право на открытие указанных счетов для расчетов по договорам участия в долевом строительстве в рамках 214-ФЗ. Банк «Открытие» стал одним из лидеров среди российских банков по работе с застройщиками, в том числе активно развивая проектное финансирование через счета эскроу.

По объему и доле рынка ипотечных кредитов банк «Открытие» по стране уверенно удерживает позиции в топ-5. За год доля банка по выдачам на рынке ипотеки выросла в два раза, в Смоленске увеличилась в пять раз. Ипотечный портфель банка в регионе, по сравнению с 2018 годом, увеличился на 180%. Одной из главных тенденций рынка стало снижение средневзвешенной ставки выдач по ипотеке во второй половине 2019 года до исторически минимальных значений.

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