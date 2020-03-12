В Рязани наградили победителей XVIII Спартакиады работников органов местного самоуправления

12 марта в зале заседаний администрации состоялось торжественное подведение итогов XVIII Спартакиады работников органов местного самоуправления муниципального образования – городской округ город Рязань.

Награды самым спортивным муниципальным служащим вручили заместитель главы администрации города Рязани Надежда Штевнина и исполняющий обязанности начальника управления по физической культуре и массовому спорту Кирилл Сосунов. Победители и призёры в личном и командном зачётах получили медали, грамоты, кубки и памятные подарки.

Надежда Штевнина поблагодарила коллег за активную жизненную позицию, отметив, что занятия спортом помогают в жизни и в работе, позволяя быстрее и легче достигать поставленных целей. Кирилл Сосунов рассказал, что в этом году Спартакиада проводилась в новом формате, что не помешало ее участникам в полной мере реализовать свои физические возможности и спортивные амбиции. Кирилл Сосунов также отметил их большой вклад в пропаганду спорта и здорового образа жизни.

В 2020 году соревнования проходили в течение двух дней по трем видам спорта в двух группах. В первую группу вошли структурные подразделения администрации города Рязани и Рязанская городская Дума, во вторую — муниципальные казенные учреждения.

По итогам трех видов спорта победу в первой группе одержала команда Рязанской городской Думы, второе место завоевала команда управления энергетики и ЖКХ, третье — финансово-казначейское управление. Во второй группе сильнейшей оказалась команда МКУ «Техобеспечение», на втором месте — МКУ «Управление по делам территории города Рязани», на третьем — МКУ «Управление по делам ГОиЧС».

Ведущему специалисту отдела по работе с населением МКУ «Управление по делам территории города Рязани» Ларисе Лапенко, выполнившей в ходе соревнований нормативы ВФСК «ГТО» на золотой знак отличия, вручена Почетная грамота администрации города Рязани.