Составлен топ-5 вакансий Рязани с зарплатой от 100000 рублей

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob подготовил список из 5 лучших вакансий Рязани, опубликованных за последние недели.
Стоит отметить, что практически все они предлагают работать в других близлежащих регионах России.
На первом месте расположилась вакансия заместителя директора по растениеводству с зарплатой 200 000 – 250 000 рублей.
Вторую строчку занимает позиция врача-стоматолога терапевта-микроскописта с доходом от 150 000 рублей.
Третье место занимает вакансия заведующего педиатрическим отделением с доходом от 110 000 рублей.
Четвертую позицию занимает должность врача-терапевта выездной службы с зарплатой от 100 000 рублей.
Замыкает пятерку вакансия врача-терапевта с зарплатой от 100 000 рублей.
|№
|Должность
|Предлагаемая зарплата
|1
|Заместитель директора по растениеводству/Главный агроном
|200 000 — 250 000 рублей
|2
|Врач-стоматолог терапевт-микроскопист
|От 150 000 рублей
|3
|Заведующий педиатрическим отделением, врач-педиатр
|От 110 000 рублей
|4
|Врач-терапевт выездной службы
|От 100 000 рублей
|5
|Врач-терапевт
|От 100 000 рублей