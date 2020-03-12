Составлен топ-5 вакансий Рязани с зарплатой от 100000 рублей

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob подготовил список из 5 лучших вакансий Рязани, опубликованных за последние недели.

Стоит отметить, что практически все они предлагают работать в других близлежащих регионах России.

На первом месте расположилась вакансия заместителя директора по растениеводству с зарплатой 200 000 – 250 000 рублей.



Вторую строчку занимает позиция врача-стоматолога терапевта-микроскописта с доходом от 150 000 рублей.



Третье место занимает вакансия заведующего педиатрическим отделением с доходом от 110 000 рублей.



Четвертую позицию занимает должность врача-терапевта выездной службы с зарплатой от 100 000 рублей.



Замыкает пятерку вакансия врача-терапевта с зарплатой от 100 000 рублей.

