Вывоз бомжей из Сочи закончился бегством и избиением казаков

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Порядка 30 человек без определенного места жительства сбежали из автобуса во время операции по их вывозу из Сочи в социальные приюты. Об этом пишет портал «Сочистрим» со ссылкой на источник.

Отмечается, что в городе нет социальных приютов, поэтому их отправляют в приюты Краснодарского края.

Как стало известно, 8 апреля в автобус поместили 28 человек, которых сопровождали двое казаков. Бездомные попросили о вынужденной остановки, во время которой разбежались, попутно избив сопровождавших их людей. Проводится проверка.