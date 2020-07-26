«Вы все рабы, а я красивая»: дебоширка устроила скандал в троллейбусе

В Новосибирске местная жительница зашла в общественный транспорт без медицинской маски, а после просьбы кондуктора надеть средство защиты начала ругаться. Об этом пишет портал «Om1.ru». Опубликовано видео с места случившегося.

Инцидент произошел вечером 23 июля в районе площади Карла Маркса. Сообщается, что женщина устроила скандал в троллейбусе № 4. Пассажиры пытались убедить ее надеть, однако сибирячка была непреклонна. Она громко возмущалась и утверждала, что не обязана находиться в маске.

«Вы толпа идиотов. Только и можете, что руки поднимать, оскорблять. Вы все рабы, а я красивая», — кричала она.

Водитель троллейбуса отказался ехать дальше. По словам очевидцев, девушка осталась в салоне одна, ее вынудили ждать полицию.