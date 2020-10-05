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Врачам вернули 1,7 млрд рублей надбавок за COVID-19

Елена Лобанова
Изображение Skica911 с сайта Pixabay

Генпрокуратура активизировала работу по проверке фактов нарушения прав врачей,которым полагаются надбавки за работу в условиях COVID. Только за период август-сентябрь восстановлены права 9 751 сотрудника медучреждений, сообщили «Известиям» в ведомстве. Им выплачено 7,9 млн. рублей. А всего за время пандемии врачам удалось вернуть 1 млрд 731 млн рублей надбавок.

Проблемные точки были выявлены, например, в Великом Новгороде (339 сотрудникам ГОБУЗ «Центральная городская клиническая больница» выплачено 7,9 млн рублей), в Великих Луках Псковской области (выплачено 630 тыс. рублей сотрудникам ГБУЗ«Великолукская детская городская больница), в Красноярске (774 сотрудника«Краевой клинической больницы» получили 27,8 млн рублей).

В Пермском крае региональное правительство выделило дополнительно 195 млн. рублей на надбавки медработникам по выплатам, которые ранее не производились.

Тем временем врачи с 5 октября врачи стали выходить на пикеты в разных городах России: в Санкт-Петербурге, Московской области, Новосибирске, Астрахани и многих других. Профсоюз работников здравоохранения «Действие» намерен обратиться к президенту, в Минздрав, правительство, Генпрокуратуру с просьбой уточнить категории медиков, имеющих право на выплаты.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Где деньги были: 70 тыс. медиков отстояли ковидные выплаты в прокуратуре.

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