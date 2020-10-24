Врач рассказала о смертельной опасности обычной колбасы

Врач-гастроэнтеролог Инна Мазько рассказала, что обычная колбаса может нанести серьезный вред здоровью при частом употреблении, сообщает РИА «Новости».

И вовсе исключить ее из своего рациона стоит людям, страдающим болезнями желудка и кишечника.

— Мяса в колбасе, в лучшем случае, до 40%. Причем часто это мясо низкого качества, субпродукты, перемолотые хрящи и т.д. Остальное – соя, крахмал, желатин, пищевые добавки, усилители вкуса, красители — сказала она.

Колбаса может вызвать серьезные заболевания. Например, для придания ей розового цвета используют нитриты, которые могут спровоцировать рак. В состав продукта также входят фосфаты, которые нарушают усвоение кальция и провоцируют развитие остеопороза и рахита.

Специалист рекомендовала при выборе колбасы обращать внимание на состав продукта, а при возможности самостоятельно готовить ее дома с использованием натуральных ингредиентов.