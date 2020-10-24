Суббота, 24 октября, 2020
9.4 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости мираОбщество

Врач рассказала о смертельной опасности обычной колбасы

Елена Лобанова

Врач-гастроэнтеролог Инна Мазько рассказала, что обычная колбаса может нанести серьезный вред здоровью при частом употреблении, сообщает РИА «Новости». 

И вовсе исключить ее из своего рациона стоит людям, страдающим болезнями желудка и кишечника. 

— Мяса в колбасе, в лучшем случае, до 40%. Причем часто это мясо низкого качества, субпродукты, перемолотые хрящи и т.д. Остальное – соя, крахмал, желатин, пищевые добавки, усилители вкуса, красители — сказала она. 

Колбаса может вызвать серьезные заболевания. Например, для придания ей розового цвета используют нитриты, которые могут спровоцировать рак. В состав продукта также входят фосфаты, которые нарушают усвоение кальция и провоцируют развитие остеопороза и рахита. 

Специалист рекомендовала при выборе колбасы обращать внимание на состав продукта, а при возможности самостоятельно готовить ее дома с использованием натуральных ингредиентов.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнёров

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В театре драмы поставили комедию о любви «Никто не идеален»

Культура
В пятницу, 23 октября, в Рязанском театре драмы состоялась премьера спектакля «Никто не идеален» по пьесе Саймона Уильямса. Принято...
Узнать больше

10 способов избавиться от осенней хандры

Акценты
Осень – это яркие краски! Это разноцветные листья, тёплые шарфы, горячие напитки! А ещё – холодные дожди, промозглые ветра, тёмные вечера, бесконечные...
Узнать больше

Неизвестные испортили светящуюся лавочку в Наташином парке Рязани

Новости Рязани
Одна из скамеек разбита, из-за этого вечером она уже не светится. Кроме того, кто-то разрисовал стоящий рядом фонарный столб.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В театре драмы поставили комедию о любви «Никто не идеален»

Культура
В пятницу, 23 октября, в Рязанском театре драмы состоялась премьера спектакля «Никто не идеален» по пьесе Саймона Уильямса. Принято...
Узнать больше

Рязанский митрополит высказался о передаче здания школы №6 епархии

Новости Рязани
Напомним, сейчас Арбитражный суд рассматривает иск Рязанской епархии к городской администрации. Представители РПЦ просят вернуть им здание школы
Узнать больше

Врачи рассказали, как защитить себя от коронавируса и ОРВИ

Коронавирус
Советы врачей – это не прихоть и не пустые слова, это по-настоящему действенные меры, которые помогут вам уберечься от заболевания.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

10 способов избавиться от осенней хандры

Акценты
Осень – это яркие краски! Это разноцветные листья, тёплые шарфы, горячие напитки! А ещё – холодные дожди, промозглые ветра, тёмные вечера, бесконечные...
Узнать больше

Руководители Рязанского и Тверского театра кукол рассказали о «Больших гастролях» и особенностях каждого зрителя

Акценты
В России стартовала масштабная театральная программа "Большие гастроли". Ее реализация стала возможна благодаря Росконцерту и министерству культуры РФ. Согласно этому проекту различные...
Узнать больше

Против вирусов и стресса: каким должно быть питание осенью?

Акценты
Осенью, а особенно сейчас, когда поднялась вторая волна COVID-19, важно максимально разнообразить свой рацион питания и наполнить его полезными продуктами. Это позволит...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+