Возбуждено дело против блогера Mellstroy за избиение девушки во время эфира

Против блогера стримера Андрея Бурима, известного под ником Mellstroy, возбуждено уголовное дело по факту избиения девушки во время видеотрансляции в Москве. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва».

Инцидент произошел 19 октября в апартаментах на Пресненской набережной. Парень водил прямую трансляцию на своем канале в YouTube, за которой следили примерно 70 тысяч человек.

Сидя за столом перед камерой, блогер беспричинно, из хулиганских побуждений, сопровождая свои действия нецензурной бранью, схватил девушку левой рукой за шею, притянул к себе, после чего более двух раз ударил лицом о стол.

Жертва получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы мягких тканей левой скуловой области, мягких тканей шейного и грудного отделов позвоночника.