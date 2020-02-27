Водитель заставил сотрудника ДПС выписать штраф эвакуаторщику

Житель Челябинска заставил инспектора ГИБДД выписать штраф шоферу эвакуатора. Ранее эвакуаторщик успел забрать автомобиль возмущенного мужчины, поставленный в неположенном месте.

Автолюбитель заявил, что водитель эвакуатора приехал забирать транспортные средства, припаркованные с нарушением правил дорожного движения. Но сам эвакуаторщик остановился на бордюре, оставив грузовик в неразрешенном месте.

Тогда потерпевший обратился к сотруднику ДПС и побудил последнего выписать штраф шоферу эвакуатора. Однако рассказчика одолевают сомнения относительно того, что выписанный протокол будет действовать, потому что эвакуаторщик был знаком с гаишниками, они работали вместе, сообщает РЕН ТВ.

Фото: 74.ру