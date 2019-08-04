Водитель мотороллера разбился насмерть в Татарстане

2 августа, в вечернее время суток, на автодороге между Казанью и Оренбургом столкнулись мотороллер и кроссовер. Авария закончилась смертью водителя мототранспорта.

Сообщается, что 46-летний мужчина, управлявший мотороллером «Муравей», не пропустил автомобилиста на кроссовере Mitsubishi Outlander – последний совершал выезд со второстепенной дороги.

В итоге водитель мототранспорта получил смертельные повреждения и скончался на месте ДТП. Кроме того, травмированными оказались 59-летняя женщина и 10-летняя девочка – они были пассажирками японского паркетника. Потерпевших доставили в ЦРБ Бугульмы, сообщает КП Казань.