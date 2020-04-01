Власти рассказали, как будут следить за людьми с COVID-19 и сидящими на карантине

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Минкомсвязи РФ занимается подготовкой проекта по созданию системы слежения за передвижениями сидящих на карантине людей. Следить будут при помощи информации, полученной от сотовых операторов, сообщает Медуза.

Операторы уже передали Минкомсвязи телефонные номера граждан, находившихся в международном роуминге с конца февраля текущего года. Также была отдана информация о дате прибытия и о стране нахождения абонента.

Как полагают в Минкомсвязи, сотовые операторы займутся передачей данных о геолокации абонентов из полученных списков в ситуационный центр ведомства. Когда находящийся под надзором человек станет уходить далеко от своего места проживания, об этом будут узнавать сотрудники полиции. Уточняется, что проверка смены дислокации будет проводиться по итогам прошедшего дня.

Сначала хотят просматривать перемещения тех, у кого уже подтвердили наличие COVID-19. К ним же добавятся люди, пребывающие на обязательной самоизоляции. Если нововведение будет работать эффективно, его могут применить и ко всем остальным гражданам РФ. Чтобы проект заработал в отношении незараженных, надо будет заполнить анкету на сайте госуслуг, написав номер телефона и адрес проживания.

Однако систему можно легко обойти, если уйти из дома, не взяв с собой мобильник. Таким образом, нарушение нельзя будет выявить.