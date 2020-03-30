Виталий Петров допустил отмену сезона в «Формуле-1»

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Пилот программы SMP Racing Виталий Петров в интервью «Известиям» рассказал о возможной отмене сезонов во всех гоночных сериях мира из-за пандемии коронавируса и вынужденном карантине.

По его словам, не исключено, что все автоспортивные чемпионаты будут перенесены на год в связи с тем, что количество заражающихся коронавирусом с каждым днем только растет. Петров считает, что до сентября никаких прогнозов делать нельзя, и старт сезона 7 июня маловероятен.

Также спортсмен рассказал, что в программе SMP Racing много молодежи, которая выступает на международной арене и стремится попасть в «Формулу-1». Для них потеря сезона может быть достаточно болезненной, так как им важно получать новый опыт и совершенствовать свои навыки. При этом Петров напомнил, что здоровье все-таки важнее и рисковать им нельзя.

Пилот рассказал и о том, как справляется с карантином. Он заявил, что находится дома и максимально ограничил круг общения. В общественные места спортсмен не ходит, но иногда гуляет в лесу.

«Призываю всех внимательно отнестись к угрозе распространения вируса. То, что происходит в Италии и еще ряде стран Европы, — это ужасно. Не дай бог, чтобы у нас повторился такой сценарий», — добавил Петров.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Потеря сезона для молодежи будет болезненной»