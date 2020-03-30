Виталий Петров допустил отмену сезона в «Формуле-1»

7info 2
Новости мира

Молодой хоккеист разбился в страшном ДТП в Новокузнецке

Фото и видео - ВКонтакте Нападающий хоккейного клуба «Кузнецкие медведи» Михаил Фростов разбился в...
Узнать больше
Новости мира

Убившего трех женщин 15 лет назад мужчину задержали в Москве

В Москве задержали мужчину, который подозревается в убийстве двух несовершеннолетних девушек и женщины. Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на СК...
Узнать больше
Новости мира

Машина перелетела через отбойник и протаранила грузовик в Петербурге

Кроссовер Hyundai Creta протаранил грузовик Hyundai HD в Петербурге. Это случилось после того,...
Узнать больше
Новости мира

Патриарх призвал верующих временно воздержаться от посещения храмов

Патриарх всея Руси Кирилл призвал верующих воздержаться от посещения храмов. - Воздержитесь от посещения храмов. Я бы никогда этого не сказал, если бы не удивительный,...
Узнать больше
Новости мира

Водитель отказался пропустить реанимобиль с маленьким ребенком

Стала известно личность жителя Ярославля, который отказался пропускать реанимобиль с маленьким ребенком. Об этом пишет РЕН ТВ.
Узнать больше
-

Пилот программы SMP Racing Виталий Петров в интервью «Известиям» рассказал о возможной отмене сезонов во всех гоночных сериях мира из-за пандемии коронавируса и вынужденном карантине.

По его словам, не исключено, что все автоспортивные чемпионаты будут перенесены на год в связи с тем, что количество заражающихся коронавирусом с каждым днем только растет. Петров считает, что до сентября никаких прогнозов делать нельзя, и старт сезона 7 июня маловероятен.

Также спортсмен рассказал, что в программе SMP Racing много молодежи, которая выступает на международной арене и стремится попасть в «Формулу-1». Для них потеря сезона может быть достаточно болезненной, так как им важно получать новый опыт и совершенствовать свои навыки. При этом Петров напомнил, что здоровье все-таки важнее и рисковать им нельзя.

Пилот рассказал и о том, как справляется с карантином. Он заявил, что находится дома и максимально ограничил круг общения. В общественные места спортсмен не ходит, но иногда гуляет в лесу.

«Призываю всех внимательно отнестись к угрозе распространения вируса. То, что происходит в Италии и еще ряде стран Европы, — это ужасно. Не дай бог, чтобы у нас повторился такой сценарий», — добавил Петров.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Потеря сезона для молодежи будет болезненной»

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанский музыкальный театр запустил конкурс для любителей пения

Новости Рязани
Рязанский музыкальный театр присоединился к акции #сидимдома. В период самоизоляции рязанцам предлагают послушать любимую музыку, пересмотреть классику советского кинематографа и принять участие...
Узнать больше

Рязанская библиотека приготовила для читателей виртуальные сказки на ночь

Культура
В связи с распространением коронавирусной инфекции юные читатели России лишились большого книжного праздника – Недели детской книги. Дети вынуждены сидеть дома.
Узнать больше

На коронавирус в Рязанской области проверяют 1231 человека

Новости Рязани
В Рязанской области на коронавирус проверяют 1231 человека. 373 человека уже проверили. Все они здоровы. Такие данные приводит оперативная рабочая группа правительства...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Появились новые данные о коронавирусе в Рязанской области

Новости Рязани
Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила информацию о коронавирусе в регионе по состоянию на 08.30 понедельника, 30 марта.  Число...
Узнать больше

Дезинфекция рязанских улиц начнётся вечером в понедельник

Новости Рязани
Для дезинфекции будет использоваться специальное средство, рекомендованное Роспотребнадзором.
Узнать больше

Специалисты рассказали, как самостоятельно продезинфицировать жильё

Новости Рязани
Управление Роспотребнадзора по Рязанской области информирует о рекомендациях для граждан, находящихся в домашней изоляции, по проведению дезинфекции жилых помещений.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как не набрать лишний вес во время карантина?

Акценты
Самоизоляция – это прекрасный способ обезопасить себя и окружающих от распространения вируса, но кто обезопасит нас от постоянных подходов к холодильнику и...
Узнать больше

5 фильмов об Италии

Акценты
К сожалению, нынешняя эпидемиологическая обстановка не позволяет нам путешествовать. Даже выходить из дома на улицу без крайней надобности не рекомендуется. Особенно сложна...
Узнать больше

Карантинная неделя в Рязани: что будет работать, а что нет

Акценты
С 28 марта по 5 апреля в Рязанской области усилят меры, направленные на снижение распространения коронавирусной инфекции. В связи с этим некоторые объекты временно...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Рязанский музыкальный театр запустил конкурс для любителей пения

Пьяная воспитательница зарезала отца в Москве

Рязанская библиотека приготовила для читателей виртуальные сказки на ночь