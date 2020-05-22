Велосипедист протаранил автобус в Бурятии. В итоге пострадали сразу три человека.
ЧП произошло 21 мая в Улан-Удэ и было записано на видео. При просмотре можно заметить, что мужчина на велосипеде резко выехал на встречку и влетел в автобус, разбив лобовое стекло транспортного средства.
Чтобы избежать сильного удара, шофер автобуса резко затормозил, из-за чего некоторые пассажиры пострадали. В числе потерпевших ребенок и женщина. велосипедист получил сотрясение мозга. Выяснено, что он был пьян в момент ДТП, пишут Вести.
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