В Якутске отремонтируют дом, в котором рухнула крыша, за счет городского бюджета

В Якутске планируют отремонтировать жилой дом, в котором произошло обрушение потолка. Сделают это за счет городского бюджета, сообщает газета «Аргументы и Факты. Якутия».
Обрушение случилось 4 октября в доме №38 по улице Кальвица. После ликвидации последствий на место происшествия выехала специальная комиссия, которая решила, что дом необходимо отремонтировать.
Кроме того, специалисты планируют провести инструментальное обследование, которое позволит подготовить техническое заключение.
Несмотря на то, что в доме обрушилась крыша, он все еще не признан аварийным.