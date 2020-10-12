В Якутске отремонтируют дом, в котором рухнула крыша, за счет городского бюджета

В Якутске планируют отремонтировать жилой дом, в котором произошло обрушение потолка. Сделают это за счет городского бюджета, сообщает газета «Аргументы и Факты. Якутия».

Обрушение случилось 4 октября в доме №38 по улице Кальвица. После ликвидации последствий на место происшествия выехала специальная комиссия, которая решила, что дом необходимо отремонтировать.

— Аварийно-восстановительные работы проведут в одной из квартир. Речь идет о помещении №6. УК «Юнион» также установит гипсовые маячки, которые позволят ежедневно следить за изменением трещин, — рассказал замглавы города Роман Сорокин.

Кроме того, специалисты планируют провести инструментальное обследование, которое позволит подготовить техническое заключение.

— Площадь разрушенного дома с двумя подъездами составляет 549, 20 квадратных метра. Всего в здании расположено 11 квартир, — говорится в сообщении.

Несмотря на то, что в доме обрушилась крыша, он все еще не признан аварийным.